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Пенсионерка погибла на пожаре в Гомеле – видео

11.10.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент на улице 1-й Мильчанской произошел накануне днем: когда спасатели прибыли к месту вызова, дом был сильно задымлен.

До приезда пожарных внучка вынесла из строения 89-летнюю женщину, однако сотрудники скорой не смогли ее реанимировать.

По информации МЧС, возможной причиной пожара стала не затушенная спичка, выброшенная гражданкой в мусорное ведро.

 
 
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Пожилая женщина погибла в результате пожара в Гомеле. Смотрите на видео кадры, снятые на месте ЧП в областном центре.
 
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