Пенсионерка погибла на пожаре в Гомеле – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент на улице 1-й Мильчанской произошел накануне днем: когда спасатели прибыли к месту вызова, дом был сильно задымлен.

До приезда пожарных внучка вынесла из строения 89-летнюю женщину, однако сотрудники скорой не смогли ее реанимировать.

По информации МЧС, возможной причиной пожара стала не затушенная спичка, выброшенная гражданкой в мусорное ведро.