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Очереди на границе: из Беларуси не могут выехать почти 800 фур

11.10.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Более 760 грузовых машин ждут выезда из Беларуси в литовском, латвийском и польском направлении, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета республики.

© Photo : Госпогранслужба Литвы
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В двух пунктах пропуска на границе с Латвией – в "Григоровщине" и "Урбанах" – застряли более 130 и 60 фур соответственно. На литовском направлении очереди сформировались в "Котловке", "Каменном Логе", "Бенякони" и "Привалке". Всего там скопилось более 430 машин. При этом в "Лоше" и "Видзах" очереди на выезд отсутствуют.

В сторону Польши сложности с выездом для фур возникли в "Брузгах" (более 90 машин), "Берестовице" (свыше 30) и "Козловичах" (более 20). В настоящее время нет очередей в "Бресте", "Песчатке" и "Домачево".

Никаких затруднений с выездом нет у грузовых машин, которые покидают белорусскую в направлении Украины: на этой границе ни на одном из пунктов пропуска нет очередей.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В воскресенье на выезд из республики в Литву, Латвию и Польшу сформировались очереди из грузовых автомобилей.
 
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