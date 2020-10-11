В Минске и других городах Беларуси проходит марш гордости

Источник материала: Ежедневник

В воскресенье 11 октября в Минске традиционно проходит «Марш Гордости» против насилия и фальсификаций выборов. По сообщениям журналистов и очевидцев, силовые ведомства на этот раз вернулись к жесткости, которая была в первые дни протестов.

По сообщениям СМИ против протестующих неизвестные в балаклавах, а также силовые ведомства применяют водометы и светошумовые гранаты, опять не брезгуют бить лежащих. Со стороны протестующих есть много раненных. Достается и представителям СМИ, которых массово задерживают.

Как сообщают с места событий журналисты, действия силовиков очень напоминают то, что происходило 9 августа. Похоже, что балаклавоносителям в плане насилия снова полностью развязали руки.

Но не смотря не все дубинки, гранаты и водометы, протест все равно состоялся.