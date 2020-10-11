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Силовики рассекли колонну на две части, подходы к проспекту Независимости блокированы

11.10.2020 16:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Силовики с помощью водометов рассекли колонну демонстрантов на две части.

Одна часть направилась по тротуарам улицы Немига в сторону улицы Володарского, где находится СИЗО № 1, вторую оттеснили в сторону Оперного театра.

Пути на проспект Независимости перекрыты в районе площади Свободы и на пересечении улиц Немига и Городской Вал. На Городском Валу, где расположено здание МВД, стоят силовики со щитами.

 
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Силовики с помощью водометов рассекли колонну демонстрантов на две части. Одна часть направилась по тротуарам улицы Немига в сторону улицы Володарского, где...
 
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