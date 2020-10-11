Силовики рассекли колонну на две части, подходы к проспекту Независимости блокированы

Силовики с помощью водометов рассекли колонну демонстрантов на две части.

Одна часть направилась по тротуарам улицы Немига в сторону улицы Володарского, где находится СИЗО № 1, вторую оттеснили в сторону Оперного театра.

Пути на проспект Независимости перекрыты в районе площади Свободы и на пересечении улиц Немига и Городской Вал. На Городском Валу, где расположено здание МВД, стоят силовики со щитами.