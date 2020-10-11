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На воскресных акциях в Минске и других городах страны задержаны около тридцати сотрудников СМИ

11.10.2020 16:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске и других городах во время сегодняшней акции сторонников перемен задержано около тридцати сотрудников СМИ.

В Минске задержаны 20 журналистов, в Гродно —4, в Витебске — 4, Гомеле —3, Могилеве —1.

Среди задержанных — сотрудники БелаПАН: в Минске — Татьяна Коровенкова, Сергей Сацюк и Елена Толкачева, в Гродно — Марина Харевич и Сергей Людкевич, в Витебске — Татьяна Матвеева, в Могилеве — Алесь Асипцов, в Гомеле — Алена Германович.

Как заявили БелаПАН представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич и пресс-секретарь УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко, сотрудники СМИ «не задержаны, а доставлены» в РУВД и РОВД для проверки документов.

Примечательно, что некоторых журналистов (двух сотрудников ТАСС), которых после задержания отпустили, через несколько минут задержали повторно.

Отдельным сотрудникам СМИ, доставленным в Октябрьское РУВД Минска, уже вручили протоколы по статье 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Как стало известно БелаПАН, сегодня перед началом Марша гордости — традиционной воскресной акции сторонников перемен — милиция проводила инструктаж с представителями государственных СМИ.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Минске и других городах во время сегодняшней акции сторонников перемен задержано около тридцати сотрудников СМИ. В Минске задержаны 20 журналистов, в Гродно —4, в...
 
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