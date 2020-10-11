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На воскресных акциях в Минске и других городах страны задержаны около тридцати сотрудников СМИ
Источник материала: Навiны
В Минске и других городах во время сегодняшней акции сторонников перемен задержано около тридцати сотрудников СМИ.
В Минске задержаны 20 журналистов, в Гродно —4, в Витебске — 4, Гомеле —3, Могилеве —1.
Среди задержанных — сотрудники БелаПАН: в Минске — Татьяна Коровенкова, Сергей Сацюк и Елена Толкачева, в Гродно — Марина Харевич и Сергей Людкевич, в Витебске — Татьяна Матвеева, в Могилеве — Алесь Асипцов, в Гомеле — Алена Германович.
Как заявили БелаПАН представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич и пресс-секретарь УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко, сотрудники СМИ «не задержаны, а доставлены» в РУВД и РОВД для проверки документов.
Примечательно, что некоторых журналистов (двух сотрудников ТАСС), которых после задержания отпустили, через несколько минут задержали повторно.
Отдельным сотрудникам СМИ, доставленным в Октябрьское РУВД Минска, уже вручили протоколы по статье 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).
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В Минске и других городах во время сегодняшней акции сторонников перемен задержано около тридцати сотрудников СМИ. В Минске задержаны 20 журналистов, в Гродно —4, в...
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