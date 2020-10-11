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Тысячи людей движутся по проспекту Победителей к центру Минска

11.10.2020 16:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Несмотря на усилия силовиков, тысячи людей собрались на проспекте Победителей в Минске.

Тысячи людей движутся по проспекту Победителей к центру Минска

Как сообщает с места событий корреспондент БелаПАН, участники Марша гордости вышли на проезжую часть и движутся в сторону проспекта Независимости. К ним по пути присоединяются протестующие с прилегающих улиц. По оценке журналиста БелаПАН, в колонне около 10 тысяч человек. Они скандируют «Верым, можам, пераможам!», «Жыве Беларусь!».

В районе пересечения улицы Немига с проспектом Победителей против мирных демонстрантов применили водометы с желтой краской. 

Протестующие сконцентрировались в районе моста над Немигой, к ним идет колонна людей со стороны Троицкого предместья. Там был слышен взрыв − вероятно, светошумовой гранаты.  

Тысячи людей движутся по проспекту Победителей к центру Минска
Пострадавший от действий силовиков. Фото: Наша Нiва.
Начались задержания. Людей задерживают выборочно, некоторых − отпускают. На Немиге находятся как минимум семь автозаков и милицейские микроавтобусы.   По видео, которое сняли журналисты "Нашай Нiвы", видно, что некоторых задержанных на проспекте Победителей, силовики жестко избивали ногами и дубинками.

Фото Ольги Шукайло / БелаПАН. 

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на усилия силовиков, тысячи людей собрались на проспекте Победителей в Минске.
 
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