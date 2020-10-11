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Тысячи людей движутся по проспекту Победителей к центру Минска
Источник материала: Навiны
Несмотря на усилия силовиков, тысячи людей собрались на проспекте Победителей в Минске.
Как сообщает с места событий корреспондент
В районе пересечения улицы Немига с проспектом Победителей против мирных демонстрантов применили водометы с желтой краской.
Протестующие сконцентрировались в районе моста над Немигой, к ним идет колонна людей со стороны Троицкого предместья. Там был слышен взрыв − вероятно, светошумовой гранаты.
Начались задержания. Людей задерживают выборочно, некоторых − отпускают. На Немиге находятся как минимум семь автозаков и милицейские микроавтобусы. По видео, которое сняли журналисты "Нашай Нiвы", видно, что некоторых задержанных на проспекте Победителей, силовики жестко избивали ногами и дубинками.
Фото Ольги Шукайло / БелаПАН.
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Несмотря на усилия силовиков, тысячи людей собрались на проспекте Победителей в Минске.
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