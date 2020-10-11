Тихановская: нужно выполнить требования белорусов

— Марш Гордости — марш за нашу страну, народ и всех белорусов, которые продолжают борьбу. Наш мирный протест показал свои результаты, — обратилась к людям Светлана Тихановская.





Режим понял, что с белорусами нужно разговаривать, поэтому Лукашенко поехал вчера в СИЗО КГБ. Он считает, что так можно вести переговоры. Он уверен, что, сымитировав диалог, можно убить протест. Но белорусами нельзя манипулировать, с белорусами нельзя торговаться, белорусов невозможно расколоть.









Минск, 11 октября 2020





— Мы все работаем вместе, чтобы остановить силовые задержания, выпустить политзаключённых и назначить время и место переговоров. Если эти требования не будут выполнены — значит, нас пытаются обмануть.





И мы не поддадимся на провокации. Мы будем продолжать мирно и настойчиво выходить на марши и требовать своего: новых свободных и прозрачных выборов, — подчеркнула Тихановская.







