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"Крысы!" - так встретили минчане пропагандистов государственного телеканала
Источник материала: Партизан
В толпе узнали Григория Азарёнка. И, как говорят в таких случаях,"погнали" звезду телеэкрана...
Об этом эпизоде можно найти небольшой сюжет в прямой
Удивляет только одно: что они - творцы новостей для одного человека - делали на Марше гордости?
Казалось бы: где честь, а где они...
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В толпе узнали Григория Азарёнка. И, как говорят в таких случаях,"погнали" звезду телеэкрана...
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