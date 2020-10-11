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"Крысы!" - так встретили минчане пропагандистов государственного телеканала

11.10.2020 16:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В толпе узнали Григория Азарёнка. И, как говорят в таких случаях,"погнали" звезду телеэкрана...

Об этом эпизоде можно найти небольшой сюжет в прямой трансляции Белсат.
Удивляет только одно: что они - творцы новостей для одного человека - делали на Марше гордости? 
Казалось бы: где честь, а где они... 
 
Теги: Новости
 
 
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В толпе узнали Григория Азарёнка. И, как говорят в таких случаях,"погнали" звезду телеэкрана...
 
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