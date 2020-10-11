У стелы жестко разогнали демонстрантов и задержали участников акций (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодняшние акции протеста в Минске начались с задержаний в районе стелы — на перекрестке проспектов Машерова и Победителей. Там задерживали как журналистов , так и участников митинга.

Очевидцы сняли жесткие действия силовиков по разгону собравшихся людей. Протестующие стояли в сцепке и не убегали, однако силовики начали бить их дубинками:

Позднее очевидцы стали сообщать о единичных хлопках, которые по звуку были похожи на разрывы петард. Дым от них:





О петардах говорили и другие очевидцы — непонятно, кто их бросал. Летели петарды в сторону толпы. Подъезды к стеле быстро перекрыли, для этого использовались грузовики с надписями «Техпомощь».

У стелы было несколько стычек с силовиками. Точное количество задержанных неизвестно, однако можно предполагать, что речь о десятках людей. Судя по снимку «Радыё Свабода», задержания были брутальными:





Позднее к стеле приехал водомет. Его использовали для разгона демонстрантов:



