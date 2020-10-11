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У стелы жестко разогнали демонстрантов и задержали участников акций (видео)

11.10.2020 16:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодняшние акции протеста в Минске начались с задержаний в районе стелы — на перекрестке проспектов Машерова и Победителей. Там задерживали как журналистов, так и участников митинга.

Очевидцы сняли жесткие действия силовиков по разгону собравшихся людей. Протестующие стояли в сцепке и не убегали, однако силовики начали бить их дубинками:

Позднее очевидцы стали сообщать о единичных хлопках, которые по звуку были похожи на разрывы петард. Дым от них:

У стелы жестко разогнали демонстрантов и задержали участников акций (видео)

О петардах говорили и другие очевидцы — непонятно, кто их бросал. Летели петарды в сторону толпы. Подъезды к стеле быстро перекрыли, для этого использовались грузовики с надписями «Техпомощь».

У стелы было несколько стычек с силовиками. Точное количество задержанных неизвестно, однако можно предполагать, что речь о десятках людей. Судя по снимку «Радыё Свабода», задержания были брутальными:

У стелы жестко разогнали демонстрантов и задержали участников акций (видео)

Позднее к стеле приехал водомет. Его использовали для разгона демонстрантов:

У стелы жестко разогнали демонстрантов и задержали участников акций (видео)

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодняшние акции протеста в Минске начались с задержаний в районе стелы — на перекрестке проспектов Машерова и Победителей. Там задерживали как журналистов, так...
 
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