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"Правда тела". От первого километра до марафона: с чего начать бегать

11.10.2020 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Правда тела". От первого километра до марафона: с чего начать бегать

Разбираемся, что нужно новичку, чтобы начать бегать, и когда можно пробовать себя в массовых забегах.

Можно ли тренироваться без пульсометра, суперпрочных кроссовок последней модели и специальных беговых носков? Стыдно или нормально переходить на шаг? Бег не испортит фигуру? Как контролировать нагрузку и собственное рвение, чтобы не случилось "передозировка" бегом? В чём идея массовых забегов, и кто может на них заявиться?

Основатель Бегового сообщества и директор "Московского марафона" Дмитрий Тарасов рассказывает про сотрудников, с которыми он вместе стоит в планке и супругу, которая выходит с ним на пробежки.

02:30 Почему не нужно пытаться худеть бегом

03:30 "Чтобы мне было легко, я взял с собой жену": как начал бегать директор Московского марафона, и при чем тут планка

09:00 Сколько времени проходит от первых двух километров до марафона

10:40 Общефизические, специальные беговые, интервальные. Из чего состоит тренировочный процесс, и нужен ли тренер

11:30 Кроссовки, система тренировок, пульсометр — про главные ошибки

14:10 Чтобы можно было разговаривать: с каким пульсом нужно бежать

15:30 "Самый большой мотиватор для мужчин — это женщины, бегущие впереди нас". Про женскую фигуру

17:20 Бег — это дорого? Нужна спецподготовка? Ставить технику бега? Аргументы против

26:30 Вопросы от слушателей. Когда будет старт на Красной площади? Что делать с достиженчеством на массовых забегах?

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