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"Правда тела". От первого километра до марафона: с чего начать бегать
11.10.2020 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Разбираемся, что нужно новичку, чтобы начать бегать, и когда можно пробовать себя в массовых забегах.
Можно ли тренироваться без пульсометра, суперпрочных кроссовок последней модели и специальных беговых носков? Стыдно или нормально переходить на шаг? Бег не испортит фигуру? Как контролировать нагрузку и собственное рвение, чтобы не случилось "передозировка" бегом? В чём идея массовых забегов, и кто может на них заявиться?
Основатель Бегового сообщества и директор "Московского марафона" Дмитрий Тарасов рассказывает про сотрудников, с которыми он вместе стоит в планке и супругу, которая выходит с ним на пробежки.
02:30 Почему не нужно пытаться худеть бегом
03:30 "Чтобы мне было легко, я взял с собой жену": как начал бегать директор Московского марафона, и при чем тут планка
09:00 Сколько времени проходит от первых двух километров до марафона
10:40 Общефизические, специальные беговые, интервальные. Из чего состоит тренировочный процесс, и нужен ли тренер
11:30 Кроссовки, система тренировок, пульсометр — про главные ошибки
14:10 Чтобы можно было разговаривать: с каким пульсом нужно бежать
15:30 "Самый большой мотиватор для мужчин — это женщины, бегущие впереди нас". Про женскую фигуру
17:20 Бег — это дорого? Нужна спецподготовка? Ставить технику бега? Аргументы против
26:30 Вопросы от слушателей. Когда будет старт на Красной площади? Что делать с достиженчеством на массовых забегах?
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