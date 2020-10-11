Путин рассказал, что внуки дарят ему на день рождения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал, что на день рождения его внуки дарят ему поделки и рисунки.

Ранее стало известно, что белорусский лидер поздравил своего российского коллегу с днем рождения. Александр Лукашенко отметил, что высоко ценит Путина как надежного друга Беларуси и последовательного сторонника расширения интеграционных процессов по линии Союзного государства

"Поделки, рисунки, просто поздравления", – сказал Путин в интервью в эфире на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, что дарят ему внуки.

По его словам, что в свой день рождения ждет поздравлений в первую очередь от близких – друзей, детей, внуков. "Если они не со мной вместе встречают мой день рождения, то обязательно позвонят, проявят себя как-то", – отметил российский лидер.

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 68 лет.