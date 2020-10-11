В столичном ГУВД подтвердили использование против протестующих водометов и светошумовых гранат

Сотрудники силовых ведомств использовали в отношении участников акции протеста в Минске 11 октября специальные средства, сообщила БелаПАН представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По ее словам, использовались водометы и светошумовые гранаты. При этом в ГУВД отрицают появившуюся в соцсетях информацию о применении к протестующим перцового газа. «Уточняли, слезоточивый газ не использовался», — сказала Ганусевич.

Очевидцем применения против мирных демонстрантов водометов с желтой краской стал корреспондент БелаПАН в районе пересечения улицы Немига с проспектом Победителей. Там же происходили выборочные задержания участников акции.

Силовики с помощью водометов рассекли колонну демонстрантов на две части. Одна часть направилась по тротуарам ул. Немига в сторону ул. Володарского, где находится СИЗО № 1, вторую оттеснили в сторону Оперного театра. Пути на проспект Независимости перекрыты в районе площади Свободы и на пересечении улиц Немига и Городской Вал. На Городском Валу, где расположено здание МВД, стоят силовики со щитами.