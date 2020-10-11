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Очевидцы сообщают о похожем на взрыв звуке рядом со стелой "Минск - город-герой"

11.10.2020 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске возле гостиницы "Планета" на проспекте Победителей рядом со стелой "Минск - город-герой" раздался звук, похожий на взрыв, сообщают агентству "Интерфакс-Запад" очевидцы в воскресенье.

По их данным, следом возникло сильное задымление.

Информации из других источников по этому поводу и комментариев силовых структур пока не поступало.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске возле гостиницы "Планета" на проспекте Победителей рядом со стелой "Минск - город-герой" раздался звук, похожий на взрыв, сообщают агентству...
 
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