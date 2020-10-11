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Список задержанных на акциях 11 октября (дополняется)
Источник материала: Партизан
1 октября в Минске и региональных городах проходит воскресный Марш гордости. Протесты в Беларуси продолжаются уже более двух месяцев.
Правозащитный центр "Весна"
фото: tut.by
Если вас или ваших близких задержали, сообщайте нам через телеграм-бот @viasna_bot или на горячую линию:
+375 44 734 45 51
+375 29 8413981
+375 17 377 55 40
Телеграмм - @ViasnaSOS, @SOSViasna
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1 октября в Минске и региональных городах проходит воскресный Марш гордости. Протесты в Беларуси продолжаются уже более двух месяцев.
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