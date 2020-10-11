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Список задержанных на акциях 11 октября (дополняется)

11.10.2020 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

1 октября в Минске и региональных городах проходит воскресный Марш гордости. Протесты в Беларуси продолжаются уже более двух месяцев.

Правозащитный центр "Весна" собирает информацию о задержанных участниках и участницах.


фото: tut.by


Если вас или ваших близких задержали, сообщайте нам через телеграм-бот @viasna_bot или на горячую линию:

+375 44 734 45 51
+375 29 8413981
+375 17 377 55 40
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Теги: Минск
 
 
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1 октября в Минске и региональных городах проходит воскресный Марш гордости. Протесты в Беларуси продолжаются уже более двух месяцев.
 
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