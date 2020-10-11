Латушко: режим не способен вести честный диалог с обществом

Режим Александра Лукашенко не готов и не способен вести честный и открытый диалог с обществом, заявил член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса бывший дипломат Павел Латушко.





«Режим сегодня в очередной раз продемонстрировал свою якобы готовность к конструктивному диалогу: в отношении мирных демонстрантов, которые выступают за развитие диалога в обществе, за то, чтобы были привлечены к ответственности все виновные в нарушении прав человека, что является абсолютно обоснованным, законным правом каждого гражданина любой европейской страны, применена сила, насилие, задержания», — так прокомментировал политик сегодняшние события в стране.

«Задерживаются журналисты, которые в соответствии с действующим законодательством имеют право освещать все события, происходящие в стране. Это еще раз подчеркивает, что режим не готов и не способен вести честный и открытый диалог с обществом», — заявил Латушко в своем телеграм-канале.

Сегодня для разгона участников Марша гордости силовики применяли светошумовые гранаты и водометы, по всей стране массово задерживались журналисты.

Накануне Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где встретился с политзаключенными. Содержание беседы неизвестно. «Не верьте ни единому слову и поступку Лукашенко!» — призвал граждан Павел Латушко, комментируя сообщение об этой встрече.