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В связи с проведением марша протеста закрыты семь станций столичного метро
Источник материала: Навiны
В Минске закрыты уже семь станций метро.
Как сообщает
В 14.30 на вход и выход были закрыты станции «Фрунзенская» и «Молодежная».
В 13.35 на вход и выход были закрыты четыре станции метро: «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы» и «Немига».
Указанные станции закрыты «в целях обеспечения безопасности пассажиров», сообщил метрополитен. Поезда на них не останавливаются.
В 13.42 на вход и выход также закрыт вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости. Поезда на этой станции останавливаются.
Сегодня в столице и других городах Беларуси проходит Марш гордости. Это девятый воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.
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В Минске закрыты уже семь станций метро.
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