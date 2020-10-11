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В связи с проведением марша протеста закрыты семь станций столичного метро

11.10.2020 18:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске закрыты уже семь станций метро.

В связи с проведением марша протеста закрыты семь станций столичного метро

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал метрополитена, в 16.27 закрыта станция «Пушкинская» Автозаводской линии метро.

В 14.30 на вход и выход были закрыты станции «Фрунзенская» и «Молодежная».

В 13.35 на вход и выход были закрыты четыре станции метро: «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы» и «Немига».

Указанные станции закрыты «в целях обеспечения безопасности пассажиров», сообщил метрополитен. Поезда на них не останавливаются.

В 13.42 на вход и выход также закрыт вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости. Поезда на этой станции останавливаются.

Сегодня в столице и других городах Беларуси проходит Марш гордости. Это девятый воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

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Теги: Минск
 
 
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