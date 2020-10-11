ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У БЕЛАЗf появилась собственная брендовая одежда и аксессуары

11.10.2020 18:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

У завода БЕЛАЗ появилась собственная брендовая одежда и аксессуары, которые можно приобрести в интернет-магазине. Разработкой концепции и ассортимента занималось ООО "Ростмарк" - дочерняя компания дилера БЕЛАЗА.

  


Как рассказали Marketing.by представители "Ростмарк", пока они занимаются разработкой и реализацией одежды, обуви, сувениров и другой продукции под брендом "БЕЛАЗ", но в дальнейшем планируют предложить сотрудничество и другим предприятиям (МТЗ, "Волату" и проч.):

"Почему бы не показывать гражданам нашей страны и ближнего зарубежья, что у нас есть интересного. Зачем играть с модельками "Катерпиллера" или "Вольво", когда есть свое и не хуже?"
 
В интернет-магазине shopbelaz.by  сейчас представлены рюкзаки, чемоданы, ключи, брелоки, разнообразная одежда, рулетки и даже чехлы для телефонов. А также - рабочие ботинки. В перспективе команда "Ростмарк" планирует запустить оффлайновый магазин.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У завода БЕЛАЗ появилась собственная брендовая одежда и аксессуары, которые можно приобрести в интернет-магазине. Разработкой концепции и ассортимента...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Потоцкий: «Испанцы в шоке, когда узнают, что в Беларуси 26 лет у власти один человек»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.10.2020
Mir24.TV Belarus
11.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика