|
У БЕЛАЗf появилась собственная брендовая одежда и аксессуары
Источник материала: Партизан
У завода БЕЛАЗ появилась собственная брендовая одежда и аксессуары, которые можно приобрести в интернет-магазине. Разработкой концепции и ассортимента занималось ООО "Ростмарк" - дочерняя компания дилера БЕЛАЗА.
Как рассказали
"Почему бы не показывать гражданам нашей страны и ближнего зарубежья, что у нас есть интересного. Зачем играть с модельками "Катерпиллера" или "Вольво", когда есть свое и не хуже?"
В интернет-магазине shopbelaz.by сейчас представлены рюкзаки, чемоданы, ключи, брелоки, разнообразная одежда, рулетки и даже чехлы для телефонов. А также - рабочие ботинки. В перспективе команда "Ростмарк" планирует запустить оффлайновый магазин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У завода БЕЛАЗ появилась собственная брендовая одежда и аксессуары, которые можно приобрести в интернет-магазине. Разработкой концепции и ассортимента...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)