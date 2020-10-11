Дмитрий Потоцкий: «Испанцы в шоке, когда узнают, что в Беларуси 26 лет у власти один человек»





– А как в Испании люди смотрели на эти события?





– И одноклубники мои, и знакомые здесь еще до выборов спрашивали, что происходит в Беларуси, как развивается ситуация. Но я им постоянно говорил: «Выборы – это понятно, они состоятся. Главный вопрос – какой будет результат, что будет потом». После голосования испанцы увидели все эти стычки белорусов с силовиками, всю эту жестокость. Они сначала подумали, что в нашей стране началась реальная война. А что мне им ответить? Говорю, что просто прошли президентские выборы, один человек «выиграл» с колоссальным преимуществом, а часть несогласных вышли с протестами. Все, в принципе, обычно.





Но испанцы еще в шоке, когда узнают, что в Беларуси 26 лет у власти один и тот же человек. Они вообще не представляют, реально ли такое. Постоянно мне задают вопросы, как так можно. А им отвечаю: «Можно и больше, если ты этого захочешь». Мои знакомые, кстати, смеются над тем, что Лукашенко набрал 80 процентов. Они вообще не понимают, как это возможно после 26 лет у власти, – сказал Потоцкий.