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Фокус-покус? Милиция отрицает применение светошумовых гранат в Минске
Источник материала: Партизан
Очевидцы сообщают о "хлопках" возле стелы "Минск - город-герой", где проходит несанкционированная акция протеста, милиция заявляет, что не применяла светошумовые гранаты.
Как
При этом в МВД отрицают применение светошумовых гранат в центре Минска. "ГУВД не подтверждает применение светошумовых гранат", - заявила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
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Очевидцы сообщают о "хлопках" возле стелы "Минск - город-герой", где проходит несанкционированная акция протеста, милиция заявляет, что не применяла светошумовые...
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