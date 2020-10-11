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Фокус-покус? Милиция отрицает применение светошумовых гранат в Минске

11.10.2020 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очевидцы сообщают о "хлопках" возле стелы "Минск - город-герой", где проходит несанкционированная акция протеста, милиция заявляет, что не применяла светошумовые гранаты.

Как сообщают агентству "Интерфакс-Запад" очевидцы, "хлопки" послышались на проспекте Победителей, когда протестующие стали оказывать сопротивление попыткам сотрудников правоохранительных органов разогнать собравшихся. Из динамиков вокруг площади непрерывно транслируются призывы прекратить несанкционированный протест во избежание задержаний и применения спецсредств.



При этом в МВД отрицают применение светошумовых гранат в центре Минска. "ГУВД не подтверждает применение светошумовых гранат", - заявила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
 
Теги: Минск
 
 
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Очевидцы сообщают о "хлопках" возле стелы "Минск - город-герой", где проходит несанкционированная акция протеста, милиция заявляет, что не применяла светошумовые...
 
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