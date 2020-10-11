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Штормпредупреждение объявлено в Беларуси на понедельник

11.10.2020 18:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 окт – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на ночь и понедельник 11 октября из-за туманов, сообщили в воскресенье в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

© Sputnik / Виктор Толочко
Синоптики рассказали, какая погода будет в понедельник в Минске

По информации синоптиков, в ближайшие сутки погоду в стране будет определять атмосферный фронт, из-за которого на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди.

"В ночные и утренние часы в понедельник 12 октября местами по республике ожидается туман", – сказали в Гидромете.

Там также отметили, что в связи с этим в республике объявлен второй (желтый) уровень опасности.

По данным Гидромета, в Минске и Бресте днем в понедельник ожидается до +15°C, в Витебске и Гродно – до +14°C, в Могилеве – до +16°C, в Гомеле – до +18°C.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Теплее всего в понедельник 12 октября будет на юге Беларуси – в Гомеле синоптики обещают днем до +18°C.
 
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