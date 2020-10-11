Возобновлена работа всех станций Минского метро

Минский метрополитен сообщил о возобновлении работы всех станций.





Перед началом и во время сегодняшней акции Марш гордости закрывались станции «Немига», «Купаловская», «Октябрьская», «Площадь Победы» (в 13.35), «Площадь Ленина» (со стороны площади Независимости) (в 13.42), «Фрунзенская», «Молодежная» (в 14.30) и «Пушкинская» (в 16.27).