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Возобновлена работа всех станций Минского метро

11.10.2020 19:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Минский метрополитен сообщил о возобновлении работы всех станций.

Возобновлена работа всех станций Минского метро

Перед началом и во время сегодняшней акции Марш гордости закрывались станции «Немига», «Купаловская», «Октябрьская», «Площадь Победы» (в 13.35), «Площадь Ленина» (со стороны площади Независимости) (в 13.42), «Фрунзенская», «Молодежная» (в 14.30) и «Пушкинская» (в 16.27).

 
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Минский метрополитен сообщил о возобновлении работы всех станций.
 
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