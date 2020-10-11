Фотофакт. Белоруски Нидерландов провели акцию солидарности #GoGirl в Эйндховене

В воскресенье, 11 октября, белорусская община Нидерландов устроила акцию солидарности #GoGirl в Эйндховене.









Белоруски обратились к мировому женскому сообществу с призывом о помощи. В связи с последними событиями в стране они были вынуждены занять активную миротворческую позицию, после того как начались преследования народных лидеров и бесчеловечные репрессии и пытки мирных демонстрантов.

Акции против насилия, собравшие тысячи белорусских женщин в белом с цветами, стали известны во всем мире как #womeninwhite. Лукашенко и его окружение, увидев угрозу своему режиму в лицах храбрых белорусских женщин, усилили давление на них: традиционные субботние женские протесты заканчиваются массовыми задержаниями.

Участницы акции в Эйндховене заявили, что женская солидарность не знает границ, и призвали женщин во всем мире поддержать инициативу в борьбе за свои права и достоинство.

Участницы вышли на центральную площадь Эйндховена в белом и с белыми цветами. В связи с ограничениями, введенными голландским правительством из-за Covid-19, в акции приняло участие 40 человек.