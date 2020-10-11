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Члена штаба Тихановской Антона Сташевского задержали после обыска по делу о массовых беспорядках

11.10.2020 19:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милиция задержала члена штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Антона Сташевского, рассказала «Медиазоне» его жена Ольга.




Вчера поздно вечером в квартире Сташевских прошел обыск. Силовики забрали компьютер и все телефоны семьи.

По словам Ольги Сташевской, после обыска ее мужа задержали сотрудники Советского РОВД. Адвокату активиста сообщили, что вскоре задержанного из РОВД переведут в изолятор на Окрестина.

Сташевского задержали по уголовному делу по статье 293 УК (массовые беспорядки).

Члена штаба Тихановской уже задерживали в августе. Тогда адвокат также сообщил, что Сташевского подозревают в подготовке к участию в массовых беспорядках (статья 13, часть 2 статьи 293 УК). Активист отрицал вину. Позднее его отпустили.
 
 
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Милиция задержала члена штаба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Антона Сташевского, рассказала «Медиазоне» его жена Ольга.
 
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