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СМИ: Кирилл Альшевский может стать тренером Астаны

11.10.2020 19:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-наставник борисовского БАТЭ Кирилл Альшевский контактировал с представителями Астаны. Об этом сообщил казахстанский журналист Айдын Кожахмет.





— Белорусский специалист Кирилл Альшевский контактировал с представителями Астаны.

Мои источники утверждают, что с 38-летним тренером связывались представители Астаны. Но кто именно — не могу сказать. Разговор был ознакомительным, до конкретики не доходило. У Альшевского лишь спросили, интересует ли его вариант с Казахстаном.

В конце сентября Альшевский покинул БАТЭ. В Беларуси он считается самым перспективным тренером, и его рейтинг куда выше, чем у того же Шпилевского. Во всяком случае, бэкграунд у него уже довольно внушительный. Но насколько вероятно его появление в Астане, пока оценить трудно, — написал журналист в телеграме.

После увольнения из БАТЭ Альшевский пребывает без клуба. Напомним, что Альшевский добился успеха с БАТЭ в Кубке Беларуси, однако не смог пройти в групповой этап Лиги Европы, проиграв в первом матче квалификации софийскому ЦСКА.
 
 
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Экс-наставник борисовского БАТЭ Кирилл Альшевский контактировал с представителями Астаны. Об этом сообщил казахстанский журналист Айдын Кожахмет.
 
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