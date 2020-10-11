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Беларусь планирует увеличить мощность внутреннего нефтепродуктопровода в 1,5 раза

11.10.2020 19:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь планирует увеличить мощность внутреннего магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) "Новополоцк-Фаниполь" почти в 1,5 раза - до 1,45 млн тонн в год, сообщил заместитель генерального директора по транспорту ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Сергей Булычев в интервью ведомственному журналу "Вестник Белнефтехима".

"Строительство промежуточной НПС "Кривичи" (предполагается - ИФ) в случае увеличения суммарного объема перекачки нефтепродуктов до 1,45 млн тонн в год", - сказал Булычев, комментируя задачи по развитию нефтепродуктопровода в 2020 году.

Он сообщил, что в настоящее время мощность транспортной системы составляет 1 млн тонн в год. По его данным, за январь-август 2020 года прокачка нефтепродуктов по МНПП составила почти 470 тыс. тонн (около 60 тыс. тонн в месяц), за весь 2019 год - 634 тыс. тонн (53 тыс. тонн в среднем за месяц).

МНПП "Новополоцк-Фаниполь" протяженностью 293 км используется для прокачки нефтепродуктов с НПЗ "Нафтан" (Новополоцк, Витебская область) до нефтебазы "Фаниполь" (под Минском). Построило и эксплуатирует МНПП ОАО "Гомельтранснефть Дружба", которое является оператором белорусского участка МН "Дружба".

Первая очередь МНПП протяженностью 90 км до нефтебазы "Крулевщизна" в Витебской области была запущена в 2016 году. В конце 2018 года началась прокачка по второй очереди, до нефтебазы "Фаниполь". Весь объем нефтепродуктов (дизтопливо и бензин), транспортируемых по нефтепродуктопроводу, предназначен для потребления на внутреннем рынке Беларуси.

Беларусь традиционно перерабатывает около 18 млн тонн нефти. Для внутреннего потребления используется 6-7 млн тонн нефтепродуктов в год, остальной объем экспортируется.
 
 
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Беларусь планирует увеличить мощность внутреннего магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) "Новополоцк-Фаниполь" почти в 1,5 раза - до 1,45 млн тонн в год, сообщил...
 
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