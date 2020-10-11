Умер еще один из советских мастадонтов: секретарь ЦК КПСС Долгих









8 октября в Москве в возрасте 95 лет умер один из руководителей советской Коммунистической партии Владимир Долгих, об этом сообщил московский городской совет ветеранов, который он возглавлял.





ТАСС . 10 октября Долгих похоронили на Новодевичьем кладбище российской столицы, информирует





С 1972-го по 1988 год он являлся секретарем ЦК КПСС, с 1982-го по 1988-й был кандидатом в члены политбюро ЦК.





В 2013 году Долгих стал членом Совета Федерации РФ от Москвы – самым пожилым сенатором в истории российского парламента.











