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Умер еще один из советских мастадонтов: секретарь ЦК КПСС Долгих

11.10.2020 19:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владимир Долгих, который с 1972-го по 1988 год занимал пост секретаря ЦК КПСС, а в 2013–2018 годах был российским сенатором, скончался в возрасте 95 лет.



8 октября в Москве в возрасте 95 лет умер один из руководителей советской Коммунистической партии Владимир Долгих, об этом сообщил московский городской совет ветеранов, который он возглавлял.

10 октября Долгих похоронили на Новодевичьем кладбище российской столицы, информирует ТАСС.

С 1972-го по 1988 год он являлся секретарем ЦК КПСС, с 1982-го по 1988-й был кандидатом в члены политбюро ЦК.

В 2013 году Долгих стал членом Совета Федерации РФ от Москвы – самым пожилым сенатором в истории российского парламента.
 
 
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Владимир Долгих, который с 1972-го по 1988 год занимал пост секретаря ЦК КПСС, а в 2013–2018 годах был российским сенатором, скончался в возрасте 95 лет.
 
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