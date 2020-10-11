Море людей: посмотрите, сколько белорусов сегодня вышли на Марш в Минске

Из-за этого подсчитать колличество участников протеста сложно. Но журналисты TUT.by и Onliner сделали таймлапсы нескольких колонн, благодаря которым можно судить о масштабе акции. Посмотрите, как много минчан вышли на улицы несмотря на плохую погоду и применение против них оружия.







