Отменен приговор одному из мужчин, осужденных за убийство жены председателя Докшицкого райисполкома

Напомним, что двух участников этого дела — Дмитрия Солдатенко и Сергея Василевского — осудили еще в августе 2019 года и приговорили к 17 годам лишения свободы. Из-за того третьего обвиняемого П. в совершении этого преступления задержали в России, суд над ним состоялся после экстрадиции. 5 февраля этого года его признали виновным в убийстве с особой жестокостью и осудили на 12 лет лишения свободы.





Мужчина подал апелляционную жалобу, в которой просил приговор отменить и производство по уголовному делу прекратить, так как отсутствуют доказательства его виновности. Он в частности, утверждал, что в день совершения, 3 августа 2000 года, на месте происшествия не был, что подтверждается заключениями экспертов об отсутствии его следов и отпечатков, показаниями свидетеля.





Адвокат осужденного в своей жалобе указал, что выводы суда о виновности обвиняемого основываются на недопустимых и недостоверных доказательствах, какими являются заключение эксперта о наличии на сигаретном окурке, изъятом с места происшествия, его генотипа, показания осужденных Солдатенко и Василевского и свидетеля о нахождении обвиняемого в день убийства жены Падреза на месте совершения преступления.





Кроме того защитник полагает, что остались невыясненными вопросы, указывающие на причастность к совершению преступления иных лиц, а также не был установлен мотив для убийства.





Во время судебных заседаний в Витебском областном суде мужчина отрицал свое участие в убийстве жены председателя Докшицкого райисполкома. Суд при обосновании его виновности обвиняемого суд сослался на показания Солдатенко и Василевского о том, что проникновение в дом потерпевшей и последующее ее связывание были совершены с целью завладения ее имуществом. Пытал женщину Солдатенко, а двое других не препятствовали ему.





При этом, признав остальные показания Солдатенко и Василевского непоследовательными и противоречивыми, суд их содержание не раскрыл и свои выводы не мотивировал. Между тем из показаний Солдатенко при досудебном производстве следует, что он не исключает участие двух других мужчин в нанесении ударов потерпевшей.





Коллегия по уголовным делам Верховного суда посчитала такую оценку показаний формальной и не соответствующей требованиям УПК, что привело суд к существенным противоречиям в своих выводах о виновности обвиняемого.





Так, исходя из показаний участников преступления, суд пришел к выводу, что участие П. в убийстве сводилось к наблюдению за действиями Солдатенко со стороны и не воспрепятствованию ему в совершении преступления. Но основания, по которым суд расценил, что данные дей вия (бездействие) свидетельствуют о выполнении им объективной стороны убийства, в приговоре не указаны и доказательств этому не приведено.





При описании преступного деяния, признанного доказанным, суд посчитал установленным, что все трое подсудимых и неустановленные лица, действуя с умыслом, направленным на убийство, участвовали в его совершении в качестве соисполнителей. Однако далее в приговоре суд пришел к противоположному выводу, указав, что, кроме этих троих причастность других лиц не установлена.





Таким образом, выводы суда в указанной части содержат существенные противоречия, которые повлияли на решение вопроса о виновности или невиновности П. и правильности применения уголовного закона, поскольку в приговоре приведены взаимоисключающие суждения относительно как его роли в убийстве, так и количества исполнителей этого преступления.





Приведенные нарушения закона, допущенные судом первой инстанции, являются неустранимыми в суде апелляционной инстанции и в соответствии с частью 2 статьи 389 УПК влекут безусловную отмену приговора. Кроме того, придя к выводу об отсутствии оснований для освобождения П. от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, суд свой вывод в приговоре ничем не мотивировал.





При таких обстоятельствах приговор суда нельзя признать законным и обоснованным, он подлежит отмене, а уголовное дело – направлению на новое судебное разбирательство со стадии судебного разбирательства в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.





В результате дело 46-летнего мужчины снова будут рассматривать в Витебском областном суде, но уже с другим судьёй, так как оснований для прекращения производства по делу, о чем просили обвиняемый и защитник, судебная коллегия не нашла. П. до решения суда будет оставаться под стражей, сообщает пресс-служба Верховного Суда.





Это кровавое преступление было совершено 20 лет назад. Воспользовавшись отъездом тогдашнего председателя Докшицкого райисполкома заграницу в его дом забрались злоумышленники. Однако дома оказалась жена чиновника, которая застала их в гараже.





Грабители связали 46-летнюю женщину, заклеили рот скотчем и стали пытать. Как позже установят эксперты, бандиты нанесли беспомощной жертве руками, ногами, ножом и иными неустановленными предметами, в том числе и деревянным предметом, не менее 18 травмирующих воздействий в область головы, грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей, причинив тяжкие телесные повреждения.





Жена председателя райисполкома умерла под пытками от тупой сочетанной травмы головы, грудной клетки и живота, верхних и нижних конечностей, осложнившейся развитием травматического шока.





После этого налетчики забрали из дома карабин с четырьмя обоймами патронов к нему, несколько охотничьих ружей, ювелирные украшения и другие вещи супружеской четы. Все похищенное оценивается в 2 670 000 неденоминированных рублей, что по курсу Нацбанка на тот момент составляет примерно 3335 долларов. Кроме того они хотели угнать личные «Жигули» чиновника, но машина не завелась.

Выйти на след убийц и раскрыть это резонансное преступление удалось после задержания в 2018 году за кражу в Чашниках Дмитрия Солдатенко — его ДНК совпала с образами с окурков, изъятых с места убийства жены чиновника.