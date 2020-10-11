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Мобильный интернет в Минске снова отключали. Связь вернулась к 18:50
Источник материала: Onliner
Оператор А1 сообщил об ухудшении качества предоставления услуги передачи данных по требованию государственных органов. Глобально это означает, что некоторое время мобильный интернет работать не будет.
Комментарий А1:
«Уважаемые абоненты!
В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 11 октября на территории г. Минска снижена пропускная способность мобильного интернета.
Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания».
Дополнено
Оператор А1 сообщил, что по состоянию на 18:50 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме.
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Оператор А1 сообщил об ухудшении качества предоставления услуги передачи данных по требованию государственных органов. Глобально это означает, что некоторое...
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