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Мобильный интернет в Минске снова отключали. Связь вернулась к 18:50

11.10.2020 19:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Оператор А1 сообщил об ухудшении качества предоставления услуги передачи данных по требованию государственных органов. Глобально это означает, что некоторое время мобильный интернет работать не будет.

Комментарий А1:

«Уважаемые абоненты! 

В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 11 октября на территории г. Минска снижена пропускная способность мобильного интернета.

Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания».

Дополнено

Оператор А1 сообщил, что по состоянию на 18:50 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме.

 
Теги: Минск
 
 
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Оператор А1 сообщил об ухудшении качества предоставления услуги передачи данных по требованию государственных органов. Глобально это означает, что некоторое...
 
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