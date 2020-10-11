Мобильный интернет в Минске снова отключали. Связь вернулась к 18:50

Источник материала: Onliner

Оператор А1 сообщил об ухудшении качества предоставления услуги передачи данных по требованию государственных органов. Глобально это означает, что некоторое время мобильный интернет работать не будет.

Комментарий А1:

«Уважаемые абоненты!

В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 11 октября на территории г. Минска снижена пропускная способность мобильного интернета.

Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания».

Дополнено

Оператор А1 сообщил, что по состоянию на 18:50 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме.