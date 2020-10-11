Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос», победив 1-ю ракетку мира

Источник материала: Tut.by

В Париже завершился Открытый чемпионат Франции по теннису. В мужском финале Рафаэль Надаль (2 ATP) не оставил шансов первой ракетке мира Новаку Джоковичу, победив его в трех сетах и завоевав 13-й трофей на этом турнире. Кроме того, 34-летний испанец взял 20-й титул «Большого шлема», сравнявшись по этому показателю с рекордсменом Роджером Федерером.



Фото: Reuters

Отметим, что Рафаэль и Новак встречались в 56-й раз — никто в мужском теннисе не встречался чаще (29−26 в пользу Джоковича при 17−7 в пользу Надаля на грунте).

При этом Надаль был действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он победил австрийца Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1, а сейчас подтвердил свое звание — уже в 13-й раз. Кроме того, для него это 100-я победа на «Ролан Гаррос».

Надаль добился победы в трех сетах — 6:0, 6:2, 7:5. Матч продлился 2 часа и 41 минуту. Испанец сделал четыре эйса при одной двойной ошибке и выиграл семь брейк-пойнтов из 18. У Джоковича — один эйс, четыре двойных ошибки и один выигранный брейк-пойнт из пяти.

Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в рекордный 13-й раз, а также догнал швейцарца Роджера Федерера по количеству титулов на турнирах «Большого шлема».



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