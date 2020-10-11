Хабаровск, Минск рядом! Там задержали 25 человек, есть пострадавшие

рассказал " Сибирь. МБХ медиа", что разгон начался после того, как некоторые протестующие решили развернуть палатки перед зданием краевой администрации на площади Ленина. Представитель штаба Алексея Навального в Хабаровске Андрей ПастуховСибирь. МБХ медиа", что разгон начался после того, как некоторые протестующие решили развернуть палатки перед зданием краевой администрации на площади Ленина.









фото: rus.azattyq.org





Сотрудники полиции "настояли на том, чтобы палатки были убраны, сказали, что в ином случае будет применена физическая сила. Протестующие отказались. Через несколько минут из здания правительства вышли сотрудники ОМОНа и начали силой разгонять, сворачивать палатки, задерживать людей", рассказал активист. По его словам, задержаны около 40 человек, их "битком паковали" в три автозака.





DVhab.ru отмечает, что это был самый жесткий разгон митингов в Хабаровске с их начала. У одного из митингующих сломан нос, владельца "фургаломобиля" Андрея Маклыгина били по голове дубинками, он потерял сознание. Одна из девушек упала на асфальт и не могла подняться.





Двое подростков сообщили об избиениях и пытках: их "поставили на колени в угол, издевались, скручивали руки, ударили в глаз", передает штаб Навального в Twitter. Один из юношей рассказал в стриме YouTube-канала RusNews , что его друга задержали после того, как он "вступился за бабушку, которой грубили".





Одна из участниц акции Галина Приданникова находится в больнице с гематомой на голове. По ее словам, удар омоновца усугубил ее старую болезнь. Координатор местного штаба Навального Алексей Ворсин, который оказывал помощь Приданниковой на площади, задержан.



