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На улице Скорины загорелся Volkswagen Passat

11.10.2020 19:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в 18:08 диспетчер Министерства по чрезвычайным ситуациям получил сообщение о возгорании легкового автомобиля напротив дома №1 по улице Франциска Скорины. Выяснилось, что горел Volkswagen Passat 2008 года выпуска.

Пожар ликвидировали в 18:17. Установлено, что было загорание в моторном отсеке. В результате инцидента никто не пострадал.

На улице Скорины загорелся Volkswagen Passat
Изображение: МЧС

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в 18:08 диспетчер Министерства по чрезвычайным ситуациям получил сообщение о возгорании легкового автомобиля напротив дома №1 по улице Франциска Скорины....
 
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