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На улице Скорины загорелся Volkswagen Passat
Источник материала: Onliner
Сегодня в 18:08 диспетчер Министерства по чрезвычайным ситуациям получил сообщение о возгорании легкового автомобиля напротив дома №1 по улице Франциска Скорины. Выяснилось, что горел Volkswagen Passat 2008 года выпуска.
Пожар ликвидировали в 18:17. Установлено, что было загорание в моторном отсеке. В результате инцидента никто не пострадал.
Изображение: МЧС
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Сегодня в 18:08 диспетчер Министерства по чрезвычайным ситуациям получил сообщение о возгорании легкового автомобиля напротив дома №1 по улице Франциска Скорины....
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