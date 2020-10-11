На улице Скорины загорелся Volkswagen Passat

Источник материала: Onliner

Сегодня в 18:08 диспетчер Министерства по чрезвычайным ситуациям получил сообщение о возгорании легкового автомобиля напротив дома №1 по улице Франциска Скорины. Выяснилось, что горел Volkswagen Passat 2008 года выпуска.

Пожар ликвидировали в 18:17. Установлено, что было загорание в моторном отсеке. В результате инцидента никто не пострадал.

В 18.08 на номер «101» поступило сообщение о возгорании авто на ул.Скорины,1 (напротив), л/а «Фольксваген Пассат», 2008 г.в., в 18.17 пожар ликвидирован @112MINSK @112by . Было загорание в моторном отсеке. Никто не пострадал. pic.twitter.com/hUb4KkKyd3 — МЧС Минска (@112MINSK) October 11, 2020



Изображение: МЧС