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Возле Национальной библиотеки сгорел автомобиль

11.10.2020 19:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 11 октября в Минске сгорел автомобиль. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

По информации очевидцев, автомобиль загорелся около 18.00 на улице Филимонова между улицей Парниковой и Запорожской площадью.

Судя по видео, которое в редакцию прислали читатели, машина сгорела полностью.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации очевидцев, автомобиль загорелся около 18.00 на улице Филимонова между улицей Парниковой и Запорожской площадью.
 
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