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Возле Национальной библиотеки сгорел автомобиль
Источник материала: Tut.by
Вечером 11 октября в Минске сгорел автомобиль. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
По информации очевидцев, автомобиль загорелся около 18.00 на улице Филимонова между улицей Парниковой и Запорожской площадью.
Судя по видео, которое в редакцию прислали читатели, машина сгорела полностью.
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По информации очевидцев, автомобиль загорелся около 18.00 на улице Филимонова между улицей Парниковой и Запорожской площадью.
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