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Как протестующие давали отпор силовикам, которые с дубинками набрасывались на людей: видео стычек в Минске
Источник материала: KYKY>
После вчерашних переговоров Александра Лукашенко в СИЗО КГБ сегодня для разгона многотысячного «Марша Гордости» в Минске военные выбрали жесткую тактику: демонстрантов бесцеремонно били дубинками, на них
На стеле. В самом начале марша здесь происходило что-то ужасное: бойцы ОМОНа зверски избивали даже лежачих.
У станции метро «Пушкинская». По сообщениям очевидцев, участники протестной акции бросились на омоновцев с кулаками после того, как те применили дубинки против как минимум одного мужчины. В итоге бойцы ретировались:
На Заславской:
Обложка: «Свобода».
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Как протестующие давали отпор силовикам, которые с дубинками набрасывались на людей: видео стычек в Минске
После вчерашних переговоров Александра Лукашенко в СИЗО КГБ сегодня для разгона многотысячного «Марша Гордости» в Минске военные выбрали жесткую тактику:...
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