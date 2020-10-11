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Как протестующие давали отпор силовикам, которые с дубинками набрасывались на людей: видео стычек в Минске

11.10.2020 20:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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После вчерашних переговоров Александра Лукашенко в СИЗО КГБ сегодня для разгона многотысячного «Марша Гордости» в Минске военные выбрали жесткую тактику: демонстрантов бесцеремонно били дубинками, на них направляли автоматы, людей поливали ярко-оранжевой жидкостью из водометов, в толпы протестующих бросали светошумовые гранаты (это подтвердила милиция). Несколько раз беларусам вынужденно пришлось давать отпор силовикам, некоторые стычки попали на видео.

На стеле. В самом начале марша здесь происходило что-то ужасное: бойцы ОМОНа зверски избивали даже лежачих. 

У станции метро «Пушкинская». По сообщениям очевидцев, участники протестной акции бросились на омоновцев с кулаками после того, как те применили дубинки против как минимум одного мужчины. В итоге бойцы ретировались:

На Заславской:

Обложка: «Свобода».

 
Теги: Минск
 
 
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После вчерашних переговоров Александра Лукашенко в СИЗО КГБ сегодня для разгона многотысячного «Марша Гордости» в Минске военные выбрали жесткую тактику:...
 
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