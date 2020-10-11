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На Пушкинской задержали Егора Мартиновича

11.10.2020 20:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске задержали журналистов и главного редактора Нашей Нивы

Егор Мартинович

На Пушкинской задержали главного редактора Нашей Нивы Егора Мартиновича вместе с фотографом Надеждой Бужан. Они собирались уезжать оттуда, но к ним подошли силовики и задержали. Как передают корреспонденты, в том районе силовики ходят по дворам и задерживают людей.

Ранее около Стеллы была задержана наша журналистка Ирена Котелович.

Позже стало известно, что сотрудники Нашей Нивы Ирена Котелович, Надежда Бужан и Егор Мартинович находятся в Октябрьском РУВД.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержали журналистов и главного редактора Нашей Нивы
 
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