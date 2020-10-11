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На Пушкинской задержали Егора Мартиновича
Источник материала: Партизан
В Минске задержали журналистов и главного редактора Нашей Нивы
Егор Мартинович
На Пушкинской задержали главного редактора
Ранее около Стеллы была задержана наша журналистка Ирена Котелович.
Позже стало известно, что сотрудники Нашей Нивы Ирена Котелович, Надежда Бужан и Егор Мартинович находятся в Октябрьском РУВД.
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В Минске задержали журналистов и главного редактора Нашей Нивы
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