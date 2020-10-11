На Пушкинской задержали Егора Мартиновича

Егор Мартинович





Нашей Нивы Егора Мартиновича вместе с фотографом Надеждой Бужан. Они собирались уезжать оттуда, но к ним подошли силовики и задержали. Как передают корреспонденты, в том районе силовики ходят по дворам и задерживают людей. На Пушкинской задержали главного редактораЕгора Мартиновича вместе с фотографом Надеждой Бужан. Они собирались уезжать оттуда, но к ним подошли силовики и задержали. Как передают корреспонденты, в том районе силовики ходят по дворам и задерживают людей.





Ранее около Стеллы была задержана наша журналистка Ирена Котелович.





Позже стало известно, что сотрудники Нашей Нивы Ирена Котелович, Надежда Бужан и Егор Мартинович находятся в Октябрьском РУВД.