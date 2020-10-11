В минских РУВД есть пострадавшие. Волонтеры говорят о машинах скорой помощи возле милиции

Источник материала: Onliner

Сегодня вечером близкие задержанных и волонтеры стали собираться у столичных РУВД. Волонтеры у Московского РУВД сообщили нашим корреспондентам, что здесь находится около сорока задержанных. К зданию подъезжали кареты скорой помощи.

Волонтер сообщил, что есть задержанные с травмами ног и рук, ЧМТ, а также кровоподтеками на лице.

У Фрунзенского РУВД тоже стоит машина скорой помощи. Перед входом в здание - толпа людей. Сейчас там так:





— Травмированных там немного. Одного велосипедиста увезли, еще одного парня с Зеленого луга. Скорая пока не знает, к кому они приехали. Скорее всего, сами задержанные просят вызвать скорую, потому что им плохо. За несовершеннолетним мальчиком пришла мама, еще ожидаем девушку — инвалида третьей группы по зрению, — рассказывают близкие задержанных у Фрунзенского РУВД.

(обновляется)