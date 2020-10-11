ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В минских РУВД есть пострадавшие. Волонтеры говорят о машинах скорой помощи возле милиции

11.10.2020 21:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня вечером близкие задержанных и волонтеры стали собираться у столичных РУВД. Волонтеры у Московского РУВД сообщили нашим корреспондентам, что здесь находится около сорока задержанных. К зданию подъезжали кареты скорой помощи.

Волонтер сообщил, что есть задержанные с травмами ног и рук, ЧМТ, а также кровоподтеками на лице.

У Фрунзенского РУВД тоже стоит машина скорой помощи. Перед входом в здание - толпа людей. Сейчас там так:

В минских РУВД есть пострадавшие. Волонтеры говорят о машинах скорой помощи возле милиции

— Травмированных там немного. Одного велосипедиста увезли, еще одного парня с Зеленого луга. Скорая пока не знает, к кому они приехали. Скорее всего, сами задержанные просят вызвать скорую, потому что им плохо. За несовершеннолетним мальчиком пришла мама, еще ожидаем девушку — инвалида третьей группы по зрению, — рассказывают близкие задержанных у Фрунзенского РУВД.

(обновляется)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня вечером близкие задержанных и волонтеры стали собираться у столичных РУВД. Волонтеры у Московского РУВД сообщили нашим корреспондентам, что здесь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кому закон не писан? Более 20 журналистов задержаны 11 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.10.2020
Mir24.TV Belarus
11.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика