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Беларусь упустила победу над Литвой в Лиге наций. После гимна зрители скандировали «Жыве Беларусь!»
Источник материала: Tut.by
После оглушительного фиаско в Грузии, где
После исполнения белорусского гимна перед матчем зрители на трибунах скандировали «Жыве Беларусь!».
Литва — Беларусь — 2:2
Вильнюс. Стадион ЛФФ.
Литва: Шведкаускас — Вайткунас (Бенета, 64), Гирдвайнис, Палионис, Миколюнас — Симкус (Дапкус, 73) — Ласицкас, Сиргедас (Голубицкас, 73), Воробьевас, Новиковас (Черных, 73) — Казлаускас (Лаукжемис, 60).
Беларусь: Хаткевич — Печенин, Сачивко, Мартынович (к), Золотов — Стасевич (Бахар, 80), Маевский, Эбонг (Хачатурян, 80), Юзепчук (Подстрелов, 69) — Скавыш (Лаптев, 57), Громыко (Лисакович, 57).
Голы: 1:0 — Новиковас (7). 1:1 — Лисакович (59-п). 1:2 — Сачивко (66). 2:2 — Лаукжемис (75).
Предупреждения: Громыко (20), Эбонг (38), Казлаускас (56), Вайткунас (58), Дапкус (88).
Как и в Тбилиси белорусы крайне неудачно начали матч, пропустив гол уже на шестой минуте. Арвидас Новикас до конца поборолся за мяч перед штрафной и точным ударом отправил его в угол ворот Егора Хаткевича.
Белорусская сборная не смогла собраться и весь первый тайм провела слабо, не нанеся ни одного удара в створ ворот Литвы.
Второй тайм получился у нашей команды лучше. На 58-й минуте белорусы заработали пенальти, который уверенно реализовал Виталий Лисакович.
А через семь минут Лисакович отдал точный пас во вратарскую соперника и Александр Сачивко головой отправил мяч в сетку.
Впрочем, удержать победу Беларуси не удалось. На 75-й минуте Каролис Лаукжямис, находясь в окружении двух наших защитников, смог мощно пробить по воротам, мяч пролетел под Хаткевичем и залетел в ворота.
Добавим, что в нашей группе сегодня также вничью сыграли сборные Казахстана и Албании.
Положение в Лиге С группе 4:
14 октября в Минске наша сборная сыграет против Казахстана.
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В Вильнюсе сборная Беларуси сыграла вничью с Литвой в Лиге наций.
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