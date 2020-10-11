Марш гордости. Под аккомпанемент водометов и выстрелов

В Минске и других городах Беларуси прошла традиционная воскресная акция сторонников перемен — Марш гордости. Это был уже девятый воскресный марш после президентских выборов 9 августа. Люди по всей стране требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также привлечения к ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.





К полудню в Минске были перекрыты центральные площади, в районе Дома правительства наблюдалось скопление военной и милицейской спецтехники.

По сообщениям корреспондентов БелаПАН , площадь Победы была ограждена турникетами, на Октябрьской площади — тоже турникеты и оцепление из военных. Территорию возле зданий МВД и КГБ патрулировали сотрудники милиции. В арках зданий по проспекту Независимости маячили силовики.

По информации пользователей соцсетей, в районе площади Независимости видели военные машины системы «Рубеж», за Домом правительства — автозаки и водометы. Перекрыта была также часть проспекта Победителей — от улицы Игнатенко в сторону Дворца Независимости.

На то, что акция вряд ли пройдет без грубого насилия над мирными протестующими, указывало не только изобилие силовиков на улицах и в подворотнях, но и тот факт, что около 14:00 возле столичного торгового центра «Галерея» на проспекте Победителей была задержана группа журналистов. В их числе − сотрудники БелаПАН Татьяна Коровенкова, Сергей Сацюк и Елена Толкачева, журналисты российского информагентства ТАСС Гавриил Григорьев, Валерий Степченков, Наталья Федосенко и Юрий Шамшур, фотокорреспондент газеты «Новы час» Дмитрий Дмитриев. Что удивительно, под раздачу непривычно попали и фотокорреспонденты государственного агентства БелТА Андрей Покумейко и Оксана Манчук. Всю компанию пишущих и снимающих повезли в Октябрьский РУВД. Как не без цинизма заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, сотрудники СМИ «не задержаны, а доставлены в РУВД для проверки документов». Следует отметить, что все задержанные имели при себе удостоверения и хорошо известны столичной милиции.

Как стало известно позже, в Минске и других городах во время сегодняшней акции сторонников перемен было задержано около тридцати сотрудников СМИ. Примечательно, что некоторых журналистов (двух сотрудников ТАСС), которых после задержания отпустили, через несколько минут задержали повторно.

Отдельным сотрудникам СМИ, доставленным в Октябрьское РУВД Минска, вручили протоколы по статье 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

По традиции, около 14.00 был отключен мобильный интернет. Напомним, его операторы связи всякий раз отключают по воскресеньям во время акций, объясняя это «распоряжением уполномоченных государственных органов».

Ранее в Минске были закрыты несколько станций метро: «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Немига». Как сообщал телеграм-канал метрополитена, станции были закрыты в 13.35 на вход и выход «в целях обеспечения безопасности пассажиров». Поезда на этих станциях не останавливаются. В 13.42 на вход и выход также закрыли вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости. Поезда на этой станции останавливались.

На проспекте Победителей — возле ТЦ «Галерея» и гостиницы «Планета» — начались точечные задержания — причем не только прохожих, но и велосипедистов. По информации интернет-пользователей, во дворах домов на проспекте стояли милицейские автобусы, силовики в гражданской одежде дежурили у подъездов.





































































В район стелы «Минск − город-герой» на проспекте Победителей в большом количестве приехали силовики, начались задержания. Люди начали разбегаться по дворам близлежащих жилых домов. Интернет-издания сообщали о десятках задержанных, некоторые нуждались в медицинской помощи, поскольку были сильны избиты.

Сообщалось также, что возле гостиницы «Планеты» произошла стычка с силовиками − «люди их погнали».

















Несмотря на разгоны и задержания тысячи людей собрались на проспекте Победителей. Демонстранты вышли на проезжую часть и двинулись в сторону проспекта Независимости. К ним по пути присоединялись протестующие с прилегающих улиц. По оценке журналиста БелаПАН, в колонне около 10 тысяч человек. Они скандировали «Верым, можам, пераможам!» и «Жыве Беларусь!».

С помощью водометов силовикам удалось рассечь колонну демонстрантов на две части. Одна часть направилась по тротуарам улицы Немига в сторону улицы Володарского, где находится СИЗО № 1, вторую оттеснили в сторону Оперного театра.

Пути на проспект Независимости были перекрыты в районе площади Свободы и на пересечении улиц Немига и Городской Вал. На Городском Валу, где расположено здание МВД, стояли силовики со щитами.

















































Большая колонна демонстрантов двигалась по улице Кальварийской в сторону метро «Пушкинская». Как сообщал корреспондент БелаПАН, около ТЦ «Корона» силовики в бронежилетах и с ружьями стреляли в воздух. Затем против демонстрантов применили водомет с оранжевой краской.

Таким образом силовики разогнали людей с проезжей части, чтобы освободить путь для бронетехники. Легковые машины, которые блокировали проезд бронетехники, также поливали из водомета. В итоге спецтехнике удалось проехать в сторону метро «Пушкинская».

На Кальварийской, от жилого комплекса «Каскад» до кладбища, происходили точечные столкновения и задержания. Автомобилисты задерживали движение, чтобы не дать проехать силовикам.

Колонна была рассеяна в районе станции метро «Пушкинская» многочисленными сотрудниками силовых структур при поддержке водометов.

Правозащитники сообщили о задержании в ходе Марша гордости в городах страны около 360 человек. Их списки публикуются и пополняются на сайте spring96.org .

Фото: Андрей Шевлюго, Ольга Шукайло и Сергей Брушко / БелаПАН.