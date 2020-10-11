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В Бресте на акции протеста задержано не менее 25 человек

11.10.2020 21:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Бресте 11 октября на акции протеста Марш гордости задержано не менее 25 человек, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

В Бресте на акции протеста задержано не менее 25 человек

«По словам Кисляка, с 14:00 в разных частях города группы людей с бело-красно-белыми флагами выстраивались в цепи солидарности.

Около 16:30 в центре Бреста на пешеходной улице Советской собралось более 150 человек. Колонной они прошли до набережной Ф.Скорины, скандируя: «Верым, можам, пераможам!», «Жыве Беларусь!», «Лукашенко в автозак».

Силовики задерживали участников акции по ходу следования колонны: у кинотеатра «Беларусь», на перекрестке Советской с проспектом Машерова, на набережной.

После 18:00 люди разошлись.

В числе задержанных — журналисты БелаПАН Милана Харитонова и Алесь Левчук. Их доставили в Ленинский РУВД и составляют протокол об участии в несанкционированном мероприятии.

В РУВД Милане Харитоновой стало плохо, ей вызвали скорую помощь.

 

Фото t.me/khliabets

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте 11 октября на акции протеста Марш гордости задержано не менее 25 человек, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.
 
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