Разгоны и водометы: хроника протеста 11 октября

Источник материала: Onliner

Сегодняшний марш закончился жесткими разгонами и задержаниями. Правозащитники сообщают о нескольких сотнях задержанных, некоторые из них с травмами доставлены в минские больницы. Силовики действовали жестко: в разных частях Минска они применяли физическую силу при задержаниях, в городе работали водометы и другая спецтехника. Хронику дня можете посмотреть в нашем пятиминутном видео.