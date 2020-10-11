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Разгоны и водометы: хроника протеста 11 октября

11.10.2020 21:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодняшний марш закончился жесткими разгонами и задержаниями. Правозащитники сообщают о нескольких сотнях задержанных, некоторые из них с травмами доставлены в минские больницы. Силовики действовали жестко: в разных частях Минска они применяли физическую силу при задержаниях, в городе работали водометы и другая спецтехника. Хронику дня можете посмотреть в нашем пятиминутном видео. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодняшний марш закончился жесткими разгонами и задержаниями. Правозащитники сообщают о нескольких сотнях задержанных, некоторые из них с травмами доставлены в...
 
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