Прокурор Минска: разбор водомета считается насилием в отношении сотрудника

Источник материала: Onliner

Сегодня в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ прокурор Минска Олег Лаврухин рассказал об общем количестве административных дел за участие в акциях начиная с 9 августа и поведал, как происходит вычисление демонстрантов.

По словам Лаврухина, «минимизировать риски выхода людей на незаконные массовые мероприятия» планируется через ужесточение санкций статьи 23.34 — по крайней мере, такой вопрос прорабатывается.

Об определении участников протестов

Участников акций от случайных прохожих отделяют так:

— Вообще вот эти отговорки, что оказался случайно, легко проверяются, в том числе и по фиксации местоположения мобильных телефонов. Есть понятие IMEI (номер мобильного телефона). Это тоже определенное подспорье для того, чтобы отследить, где человек находился, действительно ли он случайно оказался в этой толпе.

Есть отдельные конкретные примеры, когда действительно такие люди попадали, например, в район Комаровского рынка, которые говорили, что едут в деревню: зашел на Комаровку купить продуктов и отвезти родителям. Действительно эти обстоятельства выяснялись, проверка, проведенная оперативно, показывала, что человек не находился в этой толпе и был там буквально несколько минут.

Подъехала милиция, произошло задержание. С помощью милиции этот человек отправлялся по месту следования, то есть ему помогали добраться туда, куда он следовал.

Статистика по уголовным делам и административкам

Всего по Минску к административной ответственности привлечено около трех тысяч человек. Из них треть получила штрафы по статье 23.34, а остальные — административные аресты.

Также возбуждены уголовные дела — порядка 250. Суммарный ущерб по ним составил порядка 260 тысяч рублей. Это дела, связанные с участием в массовых беспорядках (статья 293), а также сопутствующие составы, связанные с оказанием сопротивления работникам милиции, угрозой применения насилия в отношении работника милиции. Кроме того, есть дела, которые связаны с остановкой движения общественного транспорта.

Установлено 275 человек, которые причастны к совершению преступлений.

Водомет

Случай недельной давности с частичным разбором водомета квалифицируется как «насилие в отношении сотрудника в связи с выполнением им своих служебных обязанностей».

— По данному факту (это было 4 октября текущего года) возбуждено уголовное дело по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь (оказание насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел), поскольку за рулем этой спецмашины находился сотрудник. Он выполнял свои обязанности.

Следовательно, действия, которые были произведены (разукомплектование), направленные на препятствие этой деятельности, квалифицируются как насилие в отношении сотрудника в связи с выполнением им своих служебных обязанностей.

В зависимости от обстоятельств, конечно, меру наказания определяет суд. Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, составляет шесть лет лишения свободы. Уже было и на телевидении. То есть озвучивание того, что человек, который этим занимался или совершил это преступление, уже задержан.

Это повреждение государственного имущества как минимум. Даже если говорить с точки зрения права, поскольку это имущество задействовано, по сути, в охране общественного порядка, то здесь какие-то параллели проводить (шалость, не шалость, что я такого совершил) — это довольно серьезная ответственность. Я уже говорил, например, до шести лет лишения свободы, если это шалость и баловство, такая вот оценка шалости устраивает — значит, человек в ближайшее время прочувствует, что это такое и во что эта шалость обходится.

Административный арест не является уважительной причиной пропуска занятий

По поводу активных студентов прокурор Минска высказался так:

— Есть у нас ряд особо активных вузов, где студенты этим занимаются, выходят на ступеньки либо в помещении вуза. На этот счет можно сказать, что, к сожалению, Telegram-каналы не печатают и не указывают ту ответственность, которая за это может последовать. Это фейк, как сейчас модно говорить. То, что это ваша территория, вы вправе делать на ней, что хотите.

На самом деле здесь вступает в действие закон о массовых мероприятиях. В данном случае подобные посиделки, если их можно так назвать, квалифицируются как пикетирование. Для того чтобы провести пикет, есть заявительный принцип, предусмотренный законом о массовых мероприятиях. Потому что многие ссылаются на статью 41 Конституции, которая позволяет нам высказывать свободу мнений, ходить на митинги, шествия, демонстрации, но Пакт о гражданских и политических правах (это международный пакт ООН) тоже возлагает ответственность на тех, кто высказывает свое мнение. Но и заметьте, акцент на мирных собраниях. В связи с этим Пакт этот допускает принятие ограничительных мер на уровне национального законодательства, если это угрожает или представляет опасность для государственной или общественной безопасности. Поэтому плавно из этого вытекает тот закон о массовых мероприятиях, который действует в Республике Беларусь. Если хотите собраться, пожалуйста, заявку в исполком. В зависимости от количества участников исполком рассматривает 10—15 дней до тысячи человек, свыше тысячи человек. Причем мероприятия свыше тысячи человек имеют право организовывать только политические партии и движения, то есть не рядовые граждане.

Если студент подвергается административному аресту за незаконное участие в массовых мероприятиях, это не является уважительной причиной пропуска занятий.

На улицах наблюдаем немножко обратную картину. Поэтому проведение тех же пикетов на территории высших учебных заведений, в зданиях учебных заведений также подпадает под действие этого закона. Если продолжать, то статьи 36 и 79 Кодекса об образовании возлагают на обучающихся обязанность соблюдать правила распорядка, которые существуют в том или ином учебном заведении. В случае несоблюдения, систематического несоблюдения (более двух раз в течение учебного года) возможно отчисление. Можно объявить студенту замечание, выговор или отчислить. Причем здесь надо отметить, что одно из оснований для прекращения вот этих образовательных отношений — неуважительная неявка на занятия сроком свыше 30 дней в течение учебного года.

То есть мы подходим к тому, что, например, если студент подвергается административному аресту за незаконное участие в массовых мероприятиях... Да, он вышел в свое свободное время, но тем не менее привлечен к административной ответственности в виде ареста. Это не является уважительной причиной пропуска занятий.

Поэтому, наверное, молодые люди не совсем задумываются как о тех последствиях, которые может влечь участие в этих пикетированиях или сидячих забастовках, как они называются в Telegram-каналах, так и об ответственности за эти нарушения.

Идентификация участников

По словам Олега Лаврухина, определение личностей участников протестов происходит через камеры:

— Надо сказать, что столица достаточно укомплектована средствами видеонаблюдения. Все, что касается охраны зданий и сооружений. Вы знаете, что сейчас и на основных магистралях, и не только на основных магистральных дорогах столицы установлены камеры видеонаблюдения. В том числе и для отслеживания соблюдения правил дорожного движения. А как правило, все эти марши и движения происходят по дорогам, поэтому и по количественному составу, и где-то, может быть, более увеличенной картинке можно проводить идентификацию и опознание лиц, которые участвуют в этих несанкционированных мероприятиях. Кроме того, у каждого с собой находится сотовый телефон, смартфон, отследить движение этого смартфона по пути следования или сбора этих колонн не представляет особого труда. Там находится человек в маске или не находится, все, безусловно, комплексно изучается, анализируется и рассматривается. В конце концов, если возвращаться к предмету уголовных дел, ведь масса людей из этих 275 человек, которые уже установлены, именно таким образом и вычисляются.