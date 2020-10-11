ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прокурор Минска приравнял разбор водомёта к насилию над водителем спецтехники

11.10.2020 22:07 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Прокурор Минска Олег Лаврухин в интервью СТВ вспомнил о случае, когда протестующие в столице частично разобрали водомет. Это, по версии Лаврухин, насилие по отношению к милиции.

«По данному факту (это было 4 октября текущего года) возбуждено уголовное дело по статье 364 УК РБ (оказание насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел), поскольку за рулем этой спецмашины находился сотрудник, — заявил прокурор в эфире госканала. — Он выполнял свои обязанности.

Следовательно, действия, которые были произведены (разукомплектование), направленные на препятствие этой деятельности, квалифицируются как насилие в отношении сотрудника в связи с выполнением им своих служебных обязанностей.

В зависимости от обстоятельств, конечно, меру наказания определяет суд. Но максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, составляет шесть лет лишения свободы. Уже было и на телевидении – то есть озвучивание того, что человек, который этим занимался или совершил это преступление, уже задержан.

Это повреждение государственного имущества как минимум. Даже если говорить с точки зрения права, поскольку это имущество задействовано, по сути, в охране общественного порядка, то здесь какие-то параллели проводить (шалость, не шалость, что я такого совершил) — это довольно серьезная ответственность. Я уже говорил, например, до шести лет лишения свободы, если это шалость и баловство, такая вот оценка шалости устраивает — значит, человек в ближайшее время прочувствует, что это такое и во что эта шалость обходится».

Обложка: TUT.by.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокурор Минска Олег Лаврухин в интервью СТВ вспомнил о случае, когда протестующие в столице частично разобрали водомет. Это, по версии Лаврухин, насилие по...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве милиция заблокировала центр города и не позволила провести акцию протеста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.10.2020
Mir24.TV Belarus
11.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика