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Беларусь сыграла вничью с Литвой в матче Лиги наций

11.10.2020 22:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Литвы в Лиге наций. Матч группы 4 лиги С состоялся 11 октября в Вильнюсе.

Беларусь сыграла вничью с Литвой в матче Лиги наций

У сборной Беларуси отличились Виталий Лисакович на 59-й минуте с пенальти и Александр Сачивко на 66-й минуте. У хозяев поля забивали Арвидас Новиковас (7-я минута) и Каролис Лаукжемис (75).

В другом матче группы 4 Казахстан на своем поле сыграл вничью с Албанией — 0:0.

После трех туров у всех четырех команд в группе по 4 очка.

В следующем туре 14 октября Беларусь на поле минского стадиона «Динамо» примет команду Казахстана, а Литва на своем поле сыграет против Албании.

 

Фото пресс-лужбы АБФФ

 
 
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Литвы в Лиге наций. Матч группы 4 лиги С состоялся 11 октября в Вильнюсе.
 
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