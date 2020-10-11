Беларусь сыграла вничью с Литвой в матче Лиги наций

Литвы в Лиге наций. Матч группы 4 лиги С состоялся 11 октября в Вильнюсе.





У сборной Беларуси отличились Виталий Лисакович на 59-й минуте с пенальти и Александр Сачивко на 66-й минуте. У хозяев поля забивали Арвидас Новиковас (7-я минута) и Каролис Лаукжемис (75).

В другом матче группы 4 Казахстан на своем поле сыграл вничью с Албанией — 0:0.

После трех туров у всех четырех команд в группе по 4 очка.

В следующем туре 14 октября Беларусь на поле минского стадиона «Динамо» примет команду Казахстана, а Литва на своем поле сыграет против Албании.

Фото пресс-лужбы АБФФ