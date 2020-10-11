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В Могилеве милиция заблокировала центр города и не позволила провести акцию протеста

11.10.2020 22:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Могилеве милиция не позволила сторонникам перемен провести воскресную акцию протеста Марш гордости.

В Могилеве милиция заблокировала центр города и не позволила провести акцию протеста

Традиционное место сбора участников — площадка перед торговым центром «Атриум» — контролировалось ОМОНом. Рядом стояли микроавтобусы с силовиками, время от времени подъезжали автозаки.

В соседних дворах было много транспорта с экипированной милицией. Над центральной улицей Первомайской барражировал дрон.

На площади перед «Атриумом» было несколько десятков человек, которые не проявляли протестной активности. К ним подходили сотрудники милиции и предупреждали о возможном задержании, велась видеофиксация.

На прилегающих к площади сквере и улицах было много потенциальных протестующих, но они остерегались собираться в колонну, за передвижением милиционеров наблюдали издалека.

Местные правозащитники данными о точном количестве задержанных не располагают. Известно, что одного мужчину задержали на площади перед «Атриумом».

Задержали и журналиста БелаПАН Алеся Асипцова. Его доставили в Ленинский РОВД, но протокол в его отношении не составлялся. Сотрудники милиции осмотрели его фотоаппарат и прослушали записи на диктофоне. Доставившие журналиста в отделение милиционеры заявили ему, что он фотографировал их коллег без масок и размещал фото в социальных сетях.

Асипцова продержали в отделе милиции около часа.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве милиция не позволила сторонникам перемен провести воскресную акцию протеста Марш гордости.
 
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