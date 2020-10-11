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Дмитрия Рабцевича и Юрия Воскресенского выпустят из СИЗО

11.10.2020 22:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Бизнесмену Юрию Воскресенскому (на изображении), члену инициативной группы Виктора Бабарико, и директору PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения. Об этом было сказано в передаче «Главный эфир» на «Беларусь 1».

«Радыё Свабода» пишет, что супруга Юрия Воскресенского подтвердила: меру заключения ее мужу изменили на домашний арест.

Telegram-канал MIRBY со ссылкой на «Главный эфир» передает слова Юрия, сказанные им в интервью БТ:

Сам диалог, визит президента - наверное, это ядерный взрыв, ядерная бомба в сфере общественного мнения. Явившись в СИЗО, он показал, что он человек мужественный, сильный, готовый держать удар. Никакой цензуры на встрече не было, посторонних лиц на встрече не было. Встреча была очень горячая и очень откровенная. 

Также Юрий отметил: «Власть готова к диалогу не только на словах, но и на деле». По итогам встречи Воскресенскому поручили приступить к подготовке альтернативных предложений по изменению Конституции.

 
 
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Бизнесмену Юрию Воскресенскому (на изображении), члену инициативной группы Виктора Бабарико, и директору PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения. Об этом...
 
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