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Дмитрия Рабцевича и Юрия Воскресенского выпустят из СИЗО
Источник материала: Onliner
Бизнесмену Юрию Воскресенскому (на изображении), члену инициативной группы Виктора Бабарико, и директору PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения. Об этом было сказано в передаче «Главный эфир» на
«Радыё Свабода» пишет, что супруга Юрия Воскресенского подтвердила: меру заключения ее мужу изменили на домашний арест.
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- Сам диалог, визит президента - наверное, это ядерный взрыв, ядерная бомба в сфере общественного мнения. Явившись в СИЗО, он показал, что он человек мужественный, сильный, готовый держать удар. Никакой цензуры на встрече не было, посторонних лиц на встрече не было. Встреча была очень горячая и очень откровенная.
Также Юрий отметил: «Власть готова к диалогу не только на словах, но и на деле». По итогам встречи Воскресенскому поручили приступить к подготовке альтернативных предложений по изменению Конституции.
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Бизнесмену Юрию Воскресенскому (на изображении), члену инициативной группы Виктора Бабарико, и директору PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения. Об этом...
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