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Что происходит в Минске сегодня вечером? (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодняшние акции протеста переместились вечером из центра Минска в районы столицы. Во многих локациях начали собираться люди, в некоторых случаях акции закончились задержаниями. А в Малиновке, после того как протестующие попытались перекрыть проспект Дзержинского, случилось ДТП.
Вечером протестующие собрались на проспекте Дзержинского в районе станции метро «Петровщина» — «возле зубра». Там акцию разогнали силовики.
Перед разгоном протестующие попытались перегородить проспект, однако один из автомобилей наехал на человека. Видео происшествия было опубликовано в Telegram-канале блогера Антона Мотолько. Сообщается, что парень от госпитализации отказался.
На Каменной Горке тоже акция протеста. Люди перекрыли проезжую часть на Притыцкого.
Проезжую часть протестующие перекрыли и в Серебрянке. Фото появилось в telegram-канале блогера Антона Мотолько.
В Уручье протестующие тоже вышли на улицу.
Наши читатели сообщают, что в Шабанах люди с бело-красно-белой символикой тоже выстроились возле проезжей части.
А вот так выглядит район универсама «Рига».
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Сегодняшние акции протеста переместились вечером из центра Минска в районы столицы. Во многих локациях начали собираться люди, в некоторых случаях акции...
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