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Что происходит в Минске сегодня вечером? (видео)

11.10.2020 22:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодняшние акции протеста переместились вечером из центра Минска в районы столицы. Во многих локациях начали собираться люди, в некоторых случаях акции закончились задержаниями. А в Малиновке, после того как протестующие попытались перекрыть проспект Дзержинского, случилось ДТП.

Вечером протестующие собрались на проспекте Дзержинского в районе станции метро «Петровщина» — «возле зубра». Там акцию разогнали силовики.

Что происходит в Минске сегодня вечером? (видео)

Перед разгоном протестующие попытались перегородить проспект, однако один из автомобилей наехал на человека. Видео происшествия было опубликовано в Telegram-канале блогера Антона Мотолько. Сообщается, что парень от госпитализации отказался.

На Каменной Горке тоже акция протеста. Люди перекрыли проезжую часть на Притыцкого.

Что происходит в Минске сегодня вечером? (видео)

Проезжую часть протестующие перекрыли и в Серебрянке. Фото появилось в telegram-канале блогера Антона Мотолько.

Что происходит в Минске сегодня вечером? (видео)

В Уручье протестующие тоже вышли на улицу.

Что происходит в Минске сегодня вечером? (видео)
Что происходит в Минске сегодня вечером? (видео)

Наши читатели сообщают, что в Шабанах люди с бело-красно-белой символикой тоже выстроились возле проезжей части.

Что происходит в Минске сегодня вечером? (видео)

А вот так выглядит район универсама «Рига».

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодняшние акции протеста переместились вечером из центра Минска в районы столицы. Во многих локациях начали собираться люди, в некоторых случаях акции...
 
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