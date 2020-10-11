Что происходит в Минске сегодня вечером? (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодняшние акции протеста переместились вечером из центра Минска в районы столицы. Во многих локациях начали собираться люди, в некоторых случаях акции закончились задержаниями. А в Малиновке, после того как протестующие попытались перекрыть проспект Дзержинского, случилось ДТП.

Вечером протестующие собрались на проспекте Дзержинского в районе станции метро «Петровщина» — «возле зубра». Там акцию разогнали силовики.





Перед разгоном протестующие попытались перегородить проспект, однако один из автомобилей наехал на человека. Видео происшествия было опубликовано в Telegram-канале блогера Антона Мотолько. Сообщается, что парень от госпитализации отказался.

На Каменной Горке тоже акция протеста. Люди перекрыли проезжую часть на Притыцкого.





Проезжую часть протестующие перекрыли и в Серебрянке. Фото появилось в telegram-канале блогера Антона Мотолько.





В Уручье протестующие тоже вышли на улицу.









Наши читатели сообщают, что в Шабанах люди с бело-красно-белой символикой тоже выстроились возле проезжей части.





А вот так выглядит район универсама «Рига».