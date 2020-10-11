Одинокий трезвенник. Павел Дуров рассказал, почему выглядит так молодо

Источник материала: Ежедневник

фото: rbk.ru

На днях основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» отметил 36-летие.

В своем телеграм-канале Павел Дуров рассказал, что у него часто спрашивают, как ему удается выглядеть моложе своего возраста. В честь своего дня рождения он решил ответить на этот вопрос и поделиться своими «правилами молодости».

По утверждению Дурова, выглядеть моложе своих лет ему помогает отказ от алкоголя и мяса. Также следует избегать переедания, побольше спать и заниматься спортом. Дуров также советует не поддаваться стрессам и… жить в одиночестве. «Удивительно, но все молодые мужчины средних лет, с которыми я разговаривал, большую часть своей жизни прожили в одиночестве. Это может быть результатом их независимости от сна/еды/поведенческих паттернов другого человека. Или это просто корреляция, и люди, которые независимы от нездоровых социальных норм, также независимы в своей личной жизни», - пояснил Дуров.