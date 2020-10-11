Более 400 человек задержано в Беларуси в это воскресенье

Не менее 417 человек задержано сегодня в Минске и других городах страны (Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Молодечно, Жлобине, Кобрине) во время Марша гордости — так была названа девятая воскресная акция протеста против фальсификации итогов президентских выборов и насилия со стороны силовиков.





Список задержанных, чьи фамилии установлены, публикует правозащитный центр «Весна».

Особенностью нынешнего воскресенья стало массовое задержание журналистов — около 40 по всей стране.

В Октябрьском РУВД Минска до сих пор находятся корреспонденты БелаПАН Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева и Сергей Сацюк.