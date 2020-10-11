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Более 400 человек задержано в Беларуси в это воскресенье

11.10.2020 22:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Не менее 417 человек задержано сегодня в Минске и других городах страны (Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Молодечно, Жлобине, Кобрине) во время Марша гордости — так была названа девятая воскресная акция протеста против фальсификации итогов президентских выборов и насилия со стороны силовиков.

Более 400 человек задержано в Беларуси в это воскресенье

Список задержанных, чьи фамилии установлены, публикует правозащитный центр «Весна».

Особенностью нынешнего воскресенья стало массовое задержание журналистов — около 40 по всей стране.

В Октябрьском РУВД Минска до сих пор находятся корреспонденты БелаПАН Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева и Сергей Сацюк.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Не менее 417 человек задержано сегодня в Минске и других городах страны (Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Молодечно, Жлобине, Кобрине) во время
 
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