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Более 400 человек задержано в Беларуси в это воскресенье
Источник материала: Навiны
Не менее 417 человек задержано сегодня в Минске и других городах страны (Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Молодечно, Жлобине, Кобрине) во время
Список задержанных, чьи фамилии установлены,
Особенностью нынешнего воскресенья стало массовое задержание журналистов — около 40 по всей стране.
В Октябрьском РУВД Минска до сих пор находятся корреспонденты БелаПАН Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева и Сергей Сацюк.
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Не менее 417 человек задержано сегодня в Минске и других городах страны (Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Молодечно, Жлобине, Кобрине) во время
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