Сергея Дылевского вынудили уволиться с МТЗ

Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси и глава стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский вынужден был уволиться с предприятия.





Как сообщает телеграм-канал Координационного совета, Дылевского вынудили подписать заявление на увольнение «по собственному желанию» после 12 лет работы на заводе. Ему угрожали увольнением родителей, которые также работают на заводе.

«К сожалению, пора расстаться. Для руководителей: ребята, заставлять уволиться путем шантажа родителями — это самое низкое и бесчеловечное, что можно себе представить», — написал Дылевский на своей странице в Instagram.

«Я знал, что так и будет, но, конечно, расстроился. Но настроение боевое! Будем работать дальше!» — цитирует Дылевского телеграм-канал КС.

«Координационный совет осуждает любое давление на членов КС и всех мирных белорусов, которые пользуются своим законным правом на выражение политического мнения», — говорится в сообщении КС.