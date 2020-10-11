Соболенко резко ответила на призыв не молчать о ситуации в Беларуси

Источник материала: Tut.by

11 октября белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост в инстаграм, в котором отметила, что не привыкла к себе с макияжем. Пользователи предложили ей высказаться о ситуации в Беларуси после жестких разгонов мирных демонстрантов, но она резко ответила на их комментарии. На это обратила внимание «Трибуна» .

«Иногда нужен макияж и спортивный костюм оставить в шкафу. И так интересно каждый раз рассматривать себя, если выпадает случай. Вот и рассматриваю с утра», — написала спортсменка. Позже оказалось, что Соболенко посетила матч минского «Динамо» в КХЛ, где была в джерси клуба.